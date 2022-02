Damares fará giro pela Guatemala e NY

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Damares Alves vai passar dez dias numa viagem que começará pela Guatemala e terminará em Nova Iorque no início de março.

Na Cidade da Guatemala, a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos participará do Congresso Iberoamericano pela Vida e a Família.

Nos Estados Unidos, ela vai inaugurar o Espaço da Mulher Brasileira no Consulado-Geral do Brasil e promover agendas com a comunidade brasileira na região.