Damares deve ser titular da CPMI do 8 de janeiro, diz colega

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF), ex-ministra de Jair Bolsonaro (PL), será indicada para uma vaga de titular da CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro.

Foi o que disse ao Radar seu colega de bancada Cleitinho (MG), que, por sua vez, afirmou ter sido escolhido pelo partido como suplente.

Inicialmente, a ideia do Republicanos no Senado era que seu principal representante na CPMI fosse o ex-vice-presidente Hamilton Mourão (RS). Mas o general da reserva do Exército preferiu participar da CPI no Senado que investigará a atuação de ONGs na Amazônia — ele já foi comandante da 2ª Brigada de Infantaria de Selva, em São Gabriel da Cachoeira (AM).