Dados do CNJ mostram que Judiciário já destinou R$ 140 milhões ao RS

Dados do CNJ de Luís Roberto Barroso mostram que os tribunais de todo o país já liberaram 140 milhões de reais para a Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

O dinheiro será utilizado para ajudar famílias desabrigadas e na reconstrução do estado após as enchentes que afetaram diversos municípios gaúchos. O repasse foi possível graças a ato idealizado por Barroso.

O CNJ também criou um conselho para acompanhar os repasses e a retomada de atividades do Poder Judiciário – os tribunais do RS, assim como milhares de casas e estabelecimentos comerciais, também estão alagados.