Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá cantam Legião no Rio

Seguindo a receita do sucesso da reestreia pós-pandemia do projeto “Invasão da Cidade”, com um evento gratuito realizado no Parque Madureira no último dia das mães, no próximo dia 10 de junho, o Qualistage, localizado na Barra da Tijuca, receberá o show de Dado Villa-Lobos e Marcelo Bonfá cantando Legião, uma das mais adoradas bandas do rock brasileiro.

“A segunda edição do Invasão da Cidade promete ser mais uma grande festa, continuando nossa celebração do Parque de Madureira que reuniu 15.000 pessoas no dia das Mães. Em uma apresentação única e exclusiva, estamos unindo uma das principais bandas de Rock do Brasil, com os legionários Dado Villa Lobos e Marcelo Bonfá cantando os maiores hits da Legião Urbana. Os 45 anos da Rádio Cidade chegaram para unir todas as gerações!”, diz Antonio Manoel, CEO do Grupo JBFM.