Da vingança ao apoio, a mudança de Roberto Jefferson

Cacique do PTB, Roberto Jefferson passou os últimos dias detonando Jair Bolsonaro a aliados próximos do partido. O delator do mensalão reclama por ter sido abandonado pelo presidente. Depois de o Radar revelar o conteúdo dessas conversas na sexta-feira passada e antecipar a decisão dele de disputar o Planalto, o humor do petebista, que teve contato com aliados de Bolsonaro, mudou.

Antes vingativo, Jefferson de uma guinada surpreendendo aliados que esperavam que ele cumprisse a promessa de “falar verdades” do clã Bolsonaro que, segundo Jefferson, só ele conheceria.

Os aliados do cacique do PTB avaliam que a postura pacífica em relação a Bolsonaro vai durar enquanto o presidente e seu clã estiver atendendo aos pleitos de Jefferson.

“O Roberto vai fazer o discurso da direita bolsonarista sem centrão. Imagine a retórica. Vai tirar muito voto do Bolsonaro”, diz um aliado do petebista.