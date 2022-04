Da série, acabou a mamata! Onyx vai para campanha, mas não perde jetom

Ex-ministro do Trabalho, o gaúcho Onyx Lorenzoni deixou o governo de Jair Bolsonaro para se dedicar integralmente ao seu projeto eleitoral de tentar chegar ao governo do Rio Grande do Sul.

Fora do governo e na campanha, Onyx não ficará na chuva. Ele acaba de ter renovado, por dois anos, o mandato de conselheiro fiscal do Sesc — como representante do INSS, veja só –, uma boca de até 21.000 reais mensais.

E pensar que, durante os governos petistas, Jair Bolsonaro batia no Sistema S por ser uma “mãe” para petistas próximos a Lula. No poder, o presidente tratou de copiar o petista.

O ato que renovou o jetom de Onyx foi assinado nesta semana pelo novo ministro do Trabalho, José Carlos Oliveira.

