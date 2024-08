Da Faria Lima a Maduro e Ortega: as falas de Lula na reunião com deputados

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com quase três horas de duração, a reunião do presidente Lula com líderes da base governista na Câmara na segunda-feira transitou por assuntos variados, que foram de críticas à Faria Lima a um desabafo sobre chefes de Estado estrangeiros, passando pelo impasse sobre emendas parlamentares e, até, por um novo programa social.

O petista abriu sua fala com uma avaliação otimista sobre o atual mandato, afirmando que está vivendo um momento “muito feliz” com a possibilidade de “reposicionar o país perante o mundo” e que tem “cada vez mais uma grande obsessão de resolver a fome e a miséria” no Brasil.

Aos deputados, Lula anunciou que vai lançar um novo programa de subsídio ao gás de cozinha que, segundo ele, beneficiaria 21 milhões de pessoas. “Não é certo ter gás caro neste país. Precisa ter gás barato como item da cesta básica”, disse.



O impasse em torno das regras para a execução das emendas parlamentares ao Orçamento federal vieram à tona na reunião quando dois participantes manifestaram preocupação sobre a suspensão do pagamento das verbas. O próprio Lula, contudo, não se manifestou sobre o tema.

Diante de 19 líderes de bancadas da Câmara, Lula não se furtou a falar de política externa. Leu em voz alta a declaração conjunta que fez com o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, sobre as eleições na Venezuela, emendando com a seguinte afirmação: “Se eu fosse o Maduro, convocaria novas eleições.”

Em seguida, mudou o foco para a Nicarágua. Contou que buscou ajudar o Papa Francisco, que pediu a ele para tentar intervir junto a Daniel Ortega contra a prisão de padres e bispos da Igreja Católica, mas o presidente nicaraguense nem sequer atendeu ao seu telefonema.

Mais recentemente, Ortega expulsou o embaixador brasileiro em Manágua, Breno Dias da Costa – segundo Lula, sob a justificativa de que o diplomata não compareceu a um ato de comemoração da revolução sandinista.

“Imagina se eu vou expulsar o embaixador da Nicarágua em Brasília porque ele não veio para o 7 de setembro?”, questionou Lula na conversa com líderes da Câmara.

Entre os alvos das críticas do petista, sobrou também para o sistema financeiro. “Não quero um país dependente da Faria Lima”, declarou. “Os banqueiros querem tudo cada vez mais.”