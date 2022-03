Da CPI ao MEC, Bolsonaro coleciona pastores lobistas no governo

Durante a CPI da Pandemia, a figura do pastor Amilton Gomes de Paula colocou Jair Bolsonaro, a primeira-dama Michelle e o gabinete presidencial no centro de suspeitas de corrupção na compra de vacinas contra Covid-19 pelo Ministério da Saúde.

O caso do pastor lobista acabou como quase tudo acaba em Brasília. Cinco meses depois do encerramento da CPI, novamente Bolsonaro e seu governo estão no centro de uma crise por causa de pastores evangélicos e interesses nebulosos no Ministério da Educação.

A aproximação de política e religião tem provocado tomertas para Bolsonaro, mas ele não vai parar. Já deixou claro que fará, no governo, o que os pastores quiserem. O eleitorado evangélico é a esperança do presidente para compensar a grande rejeição que possui no eleitorado popular que pretende votar em Lula.