Cúpula do União Brasil avalia já ter votos para afastar Bivar

Em guerra com Antonio Rueda e aliados do futuro presidente do União Brasil, Luciano Bivar pode ser afastado da sigla nesta quarta-feira.

A cúpula do partido vai se reunir para avaliar a situação de Bivar, depois que o cacique ameaçou de morte o sucessor e tornou-se suspeito de envolvimento com o incêndio que consumiu duas casas de praia da família Rueda em Pernambuco.

Nesta terça, Bivar deu diferentes declarações, negou que tenha ameaçado Rueda — “homem não ameaça, homem faz” — e acusou a mulher do ex-aliado de ter roubado dinheiro de um cofre dele no passado.

O União Brasil ainda deve pedir a expulsão de Bivar do partido no TSE e representar contra o deputado no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. O argumento é de que Bivar quebrou regras do estatuto partidário ao ameaçar Rueda.

A reunião do União Brasil está marcada para 15h, em Brasília. Após a reunião, o atual secretário-geral e vice-presidente eleito do União Brasil, ACM Neto, além de outros representantes, atenderão à imprensa.