Cúpula do Sebrae agora é ameaçada por suposta MP de Lula

Sem conseguir tirar Carlos Melles do comando do Sebrae — a manobra desta semana no Conselho Deliberativo foi abortada por falta de apoio ao Planalto —, Paulo Okamotto agora usa a caneta de Lula para ameaçar os dirigentes do Sistema S com uma Medida Provisória que seria editada pelo presidente para dissolver a atual organização do colegiado.

A ideia é retirar dirigentes que apoiam a atual diretoria, legitimamente eleita no ano passado, e colocar nomes que aceitariam a manobra pretendida pelo petismo. Melles não quer confusão com o palácio, já estaria trabalhando pelo órgão com o atual governo, não fosse a guerrilha articulada desde o fim do ano passado. Com o movimento frustrado, ele ganhou tempo — e ainda mais apoio de figuras importantes da República — integrantes do TCU e do STF estão de olho no movimento de Okamotto.