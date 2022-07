Cúpula do Podemos se reúne para avaliar disputa presidencial

A Executiva Nacional do Podemos convocou para a tarde desta quarta-feira uma reunião extraordinária com o objetivo de fazer uma avaliação do cenário nacional e das candidaturas do partido nos estados, além de estabelecer metas eleitorais.

A presidente da legenda, Renata Abreu, que está licenciada do mandato como deputada federal para se dedicar às eleições, vai comandar o encontro em Brasília, que será semipresencial.

Ela ainda defende uma candidatura presidencial, após o fracasso do projeto Sergio Moro — que migrou para o União Brasil e deverá disputar o Senado pelo Paraná.

O general Carlos Alberto Santos Cruz, ex-ministro do governo Bolsonaro, topa ser candidato, mas a iniciativa conta com resistência interna no Podemos. Parlamentares em busca da reeleição não gostam da ideia de repartir os recursos do fundão eleitoral com uma candidatura presidencial pouco promissora. E também há os que gostariam de apoiar a reeleição de Bolsonaro.