Cúpula de presidentes de parlamentos do G20 esvazia pauta do Congresso

Depois da pauta esvaziada em outubro com as eleições municipais, o Congresso deve passar a primeira semana de novembro praticamente sem atividade legislativa. O motivo é a cúpula do P20, com os presidentes dos parlamentos do G20.

As sessões em formato ampliado serão no plenário da Câmara, e haverá quatro salas de comissões do Senado reservadas para encontros bilaterais das delegações, que demandarão a desmontagem de cadeiras fixas. A imprensa também terá salas de apoio.

Ou seja, as comissões não vão fazer reuniões no período, salvo em casos excepcionais e urgentes.

Em nota, a assessoria de imprensa do Senado afirmou que a 10ª Cúpula de Presidentes dos Parlamentos do G20 (P20) será realizada em 6, 7 e 8 de novembro e “não há previsão de impacto nas sessões plenárias” da Casa até o momento.