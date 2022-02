Cupons de desconto para vestuário cresceram 25% em 2021, diz pesquisa

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Pesquisa realizada pela plataforma Cuponeria identificou um aumento de 25% no uso de cupons do segmento de vestuário em 2021, em comparação com o ano anterior. Os mais utilizados foram os de grandes lojas como Marisa, Renner, Riachuelo e Centauro. Foram aproximadamente 4,5 milhões de cupons contra 3,6 milhões em 2020.

No setor alimentício, também houve crescimento, de 1,6 milhão para 1,9 milhão de cupons.

A Cuponeria distribui cerca de 1 milhão de cupons de desconto por mês e conta com mais de 7 milhões de usuários.