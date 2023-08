Cristiano Zanin assume cadeira no STF nesta quinta

Novo ministro do STF, Cristiano Zanin vai tomar posse no cargo nesta quinta, numa concorrida cerimônia em Brasília.

São mais de 500 convidados, entre autoridades do governo Lula, do Congresso e do meio jurídico nacional.

Em junho, Zanin foi aprovado no Senado para ocupar a vaga deixada por Ricardo Lewandowski na Corte. Ele é o primeiro nome indicado pela Corte neste terceiro mandato de Lula.

O evento no plenário do Supremo deve ser rápido, com pouco mais de 20 minutos de cerimônia. A sequência do evento, com os cumprimentos dos convidados é o rito que deve consumir mais tempo na Corte.

O plenário do Supremo comporta cerca de 350 pessoas. Os demais convidados vão acompanhar a posse por telões instalados em outras áreas do tribunal.