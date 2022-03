Crise no MEC joga água fria na festa da candidatura de Bolsonaro

A cúpula do PL de Valdemar Costa não chega a se lamentar, mas aliados de Jair Bolsonaro no Congresso acreditam que a crise aberta por denúncias de corrupção no repasse de verbas no Ministério da Educação tem potencial para atrapalhar a festa de lançamento da candidatura do presidente, marcada para o próximo domingo, em Brasília

O evento está sendo pensado para que a largada eleitoral de Bolsonaro estivesse focado em dados positivos do governo, mas avaliam que o noticiário estará coalhado de notícias sobre a ação de pastores no repasse de verbas do governo a prefeituras.

Uma ala do governo avalia que a saída de Milton Ribeiro poderia reduzir a crise a tempo de evitar que o presidente seja bombardeado de perguntas sobre o assunto no fim de semana. Há, no entanto, quem defenda a permanência de Ribeiro, por considerar que a demissão consolidaria a imagem de que há, de fato, algo muito errado no MEC.