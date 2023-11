Criminosos se passavam por ministros de Lula para aplicar golpes

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou, nesta terça, uma operação para cumprir oito mandados de busca e apreensão contra estelionatários que se passavam por ministros de Lula para aplicar diferentes golpes pelo WhatsApp.

Os alvos da ação estão em Recife (PE) e João Pessoa (PB). Segundo apurado, a associação criminosa fazia vítimas se passando por autoridades do primeiro escalão do Poder Executivo do País, especialmente por ministros de Estado, “clonando” perfis de aplicativos de mensagens, utilizando suas imagens, nomes e informações colhidas em fontes abertas.

Segundo os investigadores, os criminosos usaram os nomes de pelo menos seis ministros de Lula. Juscelino Filho (Comunicações), Camilo Santana (MEC), Renan Filho (Transportes), Luiz Marinho (Trabalho), Carlos Lupi (Previdência) e Rui Costa (Casa Civil).

Os bandidos entravam em contato com diretores e presidentes de órgãos públicos e privados e solicitavam ajuda. Geralmente, com o pretexto de ajudar terceiras pessoas, os falsos ministros contatavam as vítimas e lhes pediam que

realizassem transferências via Pix para alguma pessoa necessitada. Os autores diziam que os ministros não poderiam transferir diretamente, pois não poderiam vincular seu some a tal pessoa e que depois de feito o pagamento solicitado, eles ressarciriam a vítima.

“Após seis meses de investigação, os policiais, com o auxílio operacional das polícias civis de Pernambuco e da Paraíba, além de informações de gabinetes de alguns ministros que tiveram suas imagens e nomes utilizados indevidamente, conseguiram identificar dez integrantes do grupo criminoso, todos residentes nos estados de Pernambuco e Paraíba”, diz a Polícia Civil do DF.

Os autores são investigados pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa. Para cada fraude cometida, a pena prevista é de quatro a oito anos de prisão. A pena pelo crime de associação criminosa é de um a três anos de prisão.