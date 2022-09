Crescimento da terceira via implode sonho de Lula

A nova pesquisa do Instituto FSB mostra que os candidatos da chamada “terceira via” somam hoje 17% dos votos. Esse patamar implode o sonho de Lula de tentar vencer Jair Bolsonaro ainda no primeiro turno.

Há duas semanas, Lula tinha 49% dos votos válidos. Foi para 46% e hoje tem 45%. “Lula e Bolsonaro seguem liderando e, a quatro semanas do 1º turno, estão muito bem encaminhados para voltar a se enfrentar em 30 de outubro. Com o crescimento de Ciro há duas semanas e uma nova evolução de Simone Tebet, a 3ª via subiu de 11% para 17% em duas semanas. Não é o suficiente para ameaçar os dois líderes, mas é para reduzir a chance de definição no 1º turno”, diz Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa.