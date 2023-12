Crédito liberado para agricultura familiar em 2023 foi de R$ 9,8 bilhões

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O governo vai terminar 2023 com uma marca de liberação de crédito para a agricultura familiar próxima dos 10 bilhões de reais.

Entre julho e novembro, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, 122.000 contratos assinados por produtores garantiram a liberação de 9,8 bilhões de reais.

O Programa Mais Alimentos tem o objetivo de fomentar a produção nacional de máquinas e implementos agrícolas voltados à agricultura familiar, ampliando a produtividade e diminuindo as dificuldades do trabalho no campo.

A ampliação de recursos para os programas de compras públicas da agricultura familiar também sofreu forte impacto no ano. O orçamento do Programa de Aquisição de Alimentos cresceu de 2,6 milhões de reais para 716 milhões de reais em 2023.