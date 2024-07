CRE do Senado aprova indicação de novo embaixador na Ucrânia e outros seis

A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado aprovou nesta quarta-feira a indicação do novo embaixador do Brasil na Ucrânia, que está em guerra com a Rússia há quase dois anos e meio.

Rafael de Mello Vidal foi indicado pelo presidente Lula para substituir Norton de Andrade Mello Rapesta, que está desde 2020 no posto, que é responsável, cumulativamente, pela Moldávia, também ameaçada pelo governo de Vladimir Putin. A designação ainda precisa ser aprovada pelo plenário da Casa.

Presidida por Renan Calheiros, a CRE realizou a sabatina de Vidal e a de outros seis indicados: Nedilson Ricardo Jorge (México), Luciano Mazza de Andrade (Singapura), Eugênia Barthelmess (Angola), Rosimar da Silva Suzano (Estônia), Alexandre Henrique Scultori de A. Silva (Cabo Verde) e Colbert Soares Pinto Junior (Santa Lúcia e Dominica). Todas as indicações foram aprovadas e seguiram para a análise do plenário do Senado.

Ao longo da gestão de Calheiros como presidente, para a qual foi eleito em março do ano passado, a comissão aprovou ao todo 55 indicações para cargos no exterior como embaixadas ou representações do Brasil em órgãos internacionais como ONU, OEA e OIT. Com o iminente recesso parlamentar e a campanha para as eleições municipais de outubro, é possível que esta tenha sido a última reunião da CRE sob o comando do senador.