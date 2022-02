Crato, no Ceará, fecha contrato para universalizar tratamento de esgoto

A cidade do Crato (CE), vizinha de Juazeiro do Norte, acaba de fechar um contrato de 250 milhões de reais na concessão do saneamento básico do município.

A empresa escolhida via leilão foi a Aegea Saneamento, que deverá assumir a administração do esgotamento sanitário por 35 anos — o investimento deverá contemplar a execução de obras de infraestrutura, manutenção e operação dos sistemas.

Atualmente, apenas 32,8% do esgoto do Crato é coletado e menos de 3% recebe tratamento. Com a concessão, a expectativa é que a cobertura avance para 90%, com tratamento de todo o esgoto coletado.

Com a nova cidade, a Aegea passará a operar em 154 cidades, distribuídas em 13 estados, atendendo mais de 21 milhões de pessoas.