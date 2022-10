CPX e venezuelanas dominam buscas sobre Lula e Bolsonaro no Google

Atualizado em 20 out 2022, 07h21 - Publicado em 20 out 2022, 06h01

A dez dias da eleição, a disputa entre Lula e Jair Bolsonaro está dominada por mentiras e baixarias, num total deserto de propostas e compromissos dos dois candidatos para os próximos quatro anos.

Dados do Google sobre os temas pesquisados na plataforma em relação a Lula e a Bolsonaro confirmam essa derrota da campanha no campo programático. Nos últimos sete dias, o tema que mais atraiu a atenção dos usuários que buscavam assuntos sobre Lula foi a fake news envolvendo a sigla “CPX”, abreviação de “complexo”, utilizada para se referir a um conjunto de favelas, mas que foi associada por apoiadores de Bolsonaro a facções criminosas que dominam essas áreas.

Já do lado bolsonarista, as buscas nos últimos sete dias foram dominadas por termos como “venezuelanas” e “pintou um clima”, referências ao vídeo em que o presidente fala do encontro dele com jovens venezuelanas nos arredores de Brasília.

As buscas entre Lula e Bolsonaro estão equilibradas na plataforma. Nas últimas 24 horas, 51% eram sobre Lula e 49% sobre Bolsonaro.