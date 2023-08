CPMI vai ouvir na terça coronel que comandava PM do DF no 8 de Janeiro

A CPMI do 8 de Janeiro vai ouvir nesta terça-feira o coronel Fábio Augusto Vieira, que comandava a Polícia Militar do DF no dia dos atos golpistas que desencadearam a invasão e depredação das sedes dos Três Poderes.

O ex-chefe da corporação foi alvo de vários requerimentos de convocação, muitos deles assinados por senadores de oposição como Eduardo Girão (Novo-CE), Marcos do Val (Podemos-ES) e Izalci Lucas (PSDB-DF).

Vieira foi preso preventivamente em 18 de agosto por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, assim como outros seis ex-integrantes da cúpula da PM do DF, entre eles o então comandante-geral da instituição, coronel Klepter Rosa Gonçalves.

Ao oferecer a denúncia e requerer as medidas cautelares, a PGR apresentou relato das provas já reunidas na investigação, as quais apontam para a omissão dos envolvidos. É mencionada, por exemplo, a constatação de que havia profunda contaminação ideológica de parte dos oficiais da Polícia Militar do DF “que se mostrou adepta de teorias conspiratórias sobre fraudes eleitorais e de teorias golpistas”.

Há ainda provas de que os agentes – que ocupavam cargos de comando da corporação – receberam, antes de 8 de janeiro de 2023, diversas informações de inteligência que indicavam as intenções golpistas do movimento e o risco iminente de efetiva invasão às sedes dos Três Poderes.

Siga