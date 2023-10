CPMI vai ouvir empresário suspeito de financiar atos golpistas nesta terça

Atualizado em 2 out 2023, 00h00 - Publicado em 2 out 2023, 10h30

A CPMI do 8 de Janeiro deverá ouvir na manhã desta terça-feira o empresário Argino Bedin, suspeito de financiar atos golpistas em novembro do ano passado, após a derrota do ex-presidente Jair Bolsonaro para o presidente Lula nas eleições.

Autor de um requerimento para convocá-lo à comissão, o deputado federal Carlos Veras (PT-PE) apontou que Bedin teve as contas bloqueadas por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Relatora da CPMI, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) também pediu que o empresário comparecesse ao colegiado, mas na condição de testemunha, para auxiliar nas investigações.

