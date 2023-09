CPMI tem dia decisivo para investigar ‘reunião do golpe’ de Bolsonaro

A CPMI do 8 de janeiro deve encaminhar nesta terça os últimos e decisivos lances da investigação sobre os ataques golpistas contra os prédios dos três poderes em Brasília.

Depois de uma negociação entre os integrantes, está combinado que o colegiado irá aprovar a convocação de integrantes do comando da Força Nacional e também dos ex-comandantes das Forças Armadas que teriam participado de uma reunião com Jair Bolsonaro para avaliar, no ano passado, um possível golpe militar.

A senadora Eliziane Gama, relatora da CPMI, deve propor a convocação do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, do brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Júnior, ex-comandante da Aeronáutica, e do general Marcos Antonio Freire Gomes, ex-comandante do Exército.

Os integrantes da comissão também irão receber nesta terça o ex-ministro do GSI Augusto Heleno, que obteve do STF uma autorização para ficar em silêncio sempre que alguma pergunta puder incriminá-lo.

