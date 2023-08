CPMI promoveu retorno de Torres ao ninho bolsonarista

Marcado por manifestações de afeto, o depoimento de Anderson Torres na CPMI do 8 de janeiro jogou luz sobre algo que parecia óbvio, mas que andava meio esquecido nas investigações em Brasília: os laços que marcam a relação do ex-ministro e responsável pela segurança de Brasília no dia do lançamento da aventura golpista do bolsonarismo na capital.

Depois do tormento da prisão e de todos os meses que passou distante do público, Torres ficou frente a frente com os filhos de Jair Bolsonaro, ouviu deles declarações de carinho e foi fervorosamente acolhido por bolsonaristas na CPMI. Entre delatar o que fez, viu e ouviu no fim do governo Bolsonaro e manter-se fiel aos antigos aliados, ficou evidente o caminho de Torres.

Esses laços de amizade, de cumplicidade e de ternura nem a prisão conseguiu romper. Alvo de investigações por omissão, Torres vinha tentando distanciar-se dessa imagem de cumplicidade com o bolsonarismo. Buscava provar que era apenas um burocrata instalado no governo para servir ao país, sem a adoração de outros fanáticos pelo “mito”.

Se não avançou em detalhes sobre a trama, a CPMI conseguiu colher pelo menos esse avanço: grudou Torres ao círculo mais íntimo de Bolsonaro.

“Fiz questão de vir, porque eu precisava pelo menos olhar pro rosto do Anderson, que já queria ter ido há muito tempo, aonde ele estivesse, ter ido dar um abraço, demonstrar minha solidariedade”, disse Flávio Bolsonaro ao ex-ministro num dos momentos de calor e afeto bolsonarista na comissão.

O ex-ministro, enrolado em tantas frentes de investigação, apresentou versões variadas e pouco críveis para cada uma delas — todas ótimas para Bolsonaro. Da minuta de golpe aos movimentos na PRF durante a eleição, tudo ficou no mesmo patamar já visto na Justiça em depoimentos de Torres. Entende-se o motivo.

