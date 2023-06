CPMI pede escolta para depoimento de homem que armou bomba em Brasília

A CPMI dos atos golpistas de 8 de janeiro mandou um ofício para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) pedindo a convocação e a escolta de George Washington de Oliveira Sousa, que está preso por ter plantado uma bomba em um caminhão-tanque perto do aeroporto de Brasília na véspera do Natal de 2022.

O plano da comissão de inquérito é ouvi-lo na próxima quinta-feira, junto com o perito Valdir Pires Dantas Filho, da Polícia Civil, responsável por desarmar o explosivo com que George Washington planejava o atentado.

A depender da resposta do TJDFT, a Polícia Militar do Distrito Federal deve escoltar George Washington até o Senado no dia do depoimento. Dentro da Casa, a Polícia Legislativa se junta ao esquema de segurança – a exemplo do procedimento adotado na escolta de um preso para a CPI dos Maus Tratos, em 2017.

Antes disso, na terça-feira, haverá a oitiva do ex-diretor-geral da PRF Silvinei Vasques, que já recebeu a convocação da CPMI.