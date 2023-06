CPMI já tem data para ouvir coronel que enviou mensagens golpistas a Cid

O presidente da CPMI do 8 de Janeiro, o deputado Arthur Oliveira Maia (União-BA), confirmou nesta quarta-feira que o coronel Jean Lawand Junior será escutado na próxima semana pela Comissão. Em mensagens reveladas por VEJA, Lawand trata detalhes de um plano de golpe de Estado com Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro.

Os parlamentares também aprovaram para a semana que vem a audiência do coronel da PM do Distrito Federal, Jorge Eduardo Naime. Maia também informou nas redes sociais que o requerimento para ouvir um fotógrafo da Reuters visto em imagens da segurança interna do Palácio do Planalto será votado nas próximas sessões.

