CPMI do 8 de Janeiro será instalada em duas semanas, diz líder do governo

O líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues, disse que a CPMI do 8 de Janeiro será instalada daqui a duas semanas. A data é tida pela Presidência do Senado como a principal tendência para a abertura da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito.

As casas debatem ainda sobre a presidência e a relatoria da CPMI. Parte acha que o Senado deve ficar com a relatoria, pois a Comissão Mista anterior (das fake news) foi relatada pela Câmara e, pela alternância, seria a vez de um senador ser o relator.

Outra visão é de que a primeira CPMI da legislatura sempre é presidida pelo Senado. De acordo com Randolfe Rodrigues, esse entendimento deve ser seguido. Neste caso, não há nada nem próximo de uma definição, conforme apurou o Radar. O imbróglio passa pela proporcionalidade dos representantes do Senado e da Câmara no colegiado.