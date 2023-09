CPMI do 8 de Janeiro ouve policial militar jogada do alto do Congresso

A CPMI do 8 de Janeiro vai ouvir, nesta terça, a então subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Marília Ferreira Alencar, que estava no cargo no dia dos ataques.

Os parlamentares também vão colher o depoimento da cabo da Polícia Militar Marcela da Silva Morais Pinno, que atuou na repressão aos golpistas e foi empurrada da cúpula do Congresso. Em maio, Marcela foi promovida por atos de bravura.

ATUALIZAÇÃO, 8h10 — Marília Ferreira Alencar decidiu usar o HC que conseguiu no STF para não depor na CPMI nesta terça.