CPMI do 8 de Janeiro deve sair do papel nesta quarta

Na semana passada, Rodrigo Pacheco adiou para esta quarta-feira a sessão conjunta do Congresso, após divergências entre a base do governo Lula e a oposição. Apesar da pauta repleta de vetos presidenciais e projetos de liberação de recursos, o que realmente importa para deputados e senadores será a leitura do requerimento de criação da CPMI dos atos antidemocráticos do 8 de Janeiro.

Com a quantidade mínima de assinaturas assegurada nas duas Casas, o Palácio do Planalto decidiu “aderir” à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito e já atua para emplacar o relator — o senador Renan Calheiros (MDB-AL) é o principal cotado.

Já a oposição deve contar com os dois filhos congressistas do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio (PL-RJ) e o deputado Eduardo (PL-SP).