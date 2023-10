CPMI do 8 de Janeiro aprova relatório de Eliziane Gama por 20 votos a 11

Atualizado em 18 out 2023, 17h02 - Publicado em 18 out 2023, 16h59

A CPMI do 8 de Janeiro aprovou nesta quarta-feira o relatório final da senadora Eliziane Gama por 20 votos a onze, com uma abstenção. O parecer afirma que Jair Bolsonaro foi o mentor “moral” e “intelectual” dos ataques às sedes dos Três Poderes, em Brasília.

O documento pede o indiciamento do ex-presidente, de militares do núcleo duro de seu governo e do ex-ministro Anderson Torres por golpe de Estado, associação criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Individualmente, a relatora também enquadrou Bolsonaro no crime de violência política.

Com a aprovação do relatório final, o presidente da comissão, Arthur Maia, declarou oficialmente a conclusão dos trabalhos da CPMI.

Nos próximos dias, Maia, Eliziane Gama e integrantes da linha de frente do governo Lula no colegiado devem organizar um calendário de visitas a instituições às quais entregarão cópias impressas do relatório, como o STF, a PGR, a PF, o TCU e outras.

