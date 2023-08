CPMI dará 48 horas para Dino enviar imagens de ministério no 8 de Janeiro

O presidente da CPMI do 8 de Janeiro, Arthur Maia, anunciou nesta terça-feira que vai reiterar, com prazo de 48 horas, o pedido para Flávio Dino enviar as imagens internas e externas de câmeras do Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia dos atos golpistas de invasão e depredação dos Três Poderes.

Na primeira tentativa da comissão de obter as gravações, houve uma negativa do ministro, sob a alegação de que a Polícia Federal poderia considerá-las provas sigilosas de inquérito. Se Dino se recusar novamente a compartilhar as imagens, disse Arthur Maia, a CPMI recorrerá ao STF para tentar recebê-las por ordem da Justiça.

Siga