CPMI aprova convocação de coronel que enviou mensagens golpistas a Cid

A CPMI do 8 de Janeiro aprovou nesta terça-feira a convocação do atual supervisor do Programa Estratégico Astros do Escritório de Projetos do Exército, do Estado-Maior da Força, o coronel Jean Lawand Junior, um dos protagonistas do roteiro do golpe encontrado pela PF no celular de Mauro Cid, como revelou VEJA na edição que está nas bancas.

Também foram convocados o general Gonçalves Dias, ex-chefe do GSI, que aparece em imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto no dia dos ataques aos Três Poderes andando pela sede do Executivo sem incomodar os invasores, e Saulo Moura da Cunha, ex-diretor-adjunto da Abin.

Os parlamentares aprovaram ainda cinco requerimentos que pedem ao STF a remessa da cópia de inquéritos relacionados aos temas investigados pela comissão, e de dados sobre o financiamento de atos antidemocráticos.

A escolha dos itens que foram colocados em votação foi fruto de um acordo entre membros governistas e de oposição, que excluiu pedidos de informações genéricos, como um que requereu “a cópia do inteiro teor de documentos sob a responsabilidade do Supremo Tribunal Federal”.