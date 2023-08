CPMI adia depoimento de hacker após morte de pessoa próxima à relatora

O presidente da CPMI dos atos golpistas, o deputado Arthur Maia (União – BA), informou nesta quarta-feira que a ida do hacker Walter Delgatti Netto ao Congresso será adiada. O depoimento iria ocorrer nesta quinta-feira, mas foi remarcado para o próximo dia 18.

Delgatti foi preso pela Polícia Federal e confessou fazer parte de um plano aloprado com Carla Zambelli para boicotar as eleições de 2022. À PF, ele disse que conversou com Jair Bolsonaro sobre invadir urnas eletrônicas.

O motivo do cancelamento foi a morte de uma pessoa próxima à relatora Eliziane Gama (PSD-MA). A senadora saiu de Brasília às pressas para acompanhar o velório no Maranhão. A próxima reunião da CPMI será na terça-feira com o depoimento do fotógrafo Adriano Machado.

