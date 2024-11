CPI pede relatórios do Coaf sobre Gusttavo Lima e vai convocar cantor

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Pedro Pupulim. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A CPI das Bets do Senado aprovou nesta terça-feira a convocação de Gusttavo Lima e pedidos para o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) produzir relatórios de inteligência sobre o cantor e suas empresas.

Prevendo que o artista possa pedir um habeas corpus ao STF para livrá-lo da obrigação de comparecer ao depoimento, a relatora da comissão de inquérito, Soraya Thronicke (Podemos-MS), incluiu no pedido a garantia de que ele poderá ficar em silêncio para não produzir provas contra si e terá direito a ser acompanhado por advogado.

As empresas de Gusttavo Lima que se tornaram alvo da CPI das Bets são a GSA Empreendimentos e Participações Ltda. e a Balada Eventos e Produções Ltda.

“No mandado de prisão expedido contra Gusttavo Lima pela Justiça de Pernambuco, a juíza Andréa Calado da Cruz afirmou que as empresas (de) propriedade do artista são suspeitas de ocultar valores recebidos de casas de apostas online. Conforme as investigações, os empreendimentos receberam, desde 2023, cerca de R$ 49,4 milhões da Esportes da Sorte e da Vai de Bet, que são investigadas na operação Integration”, escreve Thronicke.