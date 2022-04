CPI para investigar corrupção no MEC já tem 14 assinaturas

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A senadora Leila Barros (PDT-DF) assinou nesta terça o pedido de abertura de uma CPI no Senado para investigar o balcão de propina montado por pastores evangélicos no Ministério da Educação. “O caso é muito grave, o Senado tem obrigação de investigar e esclarecer os fatos, como determina a Constituição Federal”, diz a senadora.

São necessárias 27 assinaturas de senadores, ou seja, um terço do total de integrantes da Casa para que a CPI seja instalada. Com Leila, já são 14 parlamentares que apoiam a abertura da investigação.

A proposta do senador Randolfe Rodrigues é que os trabalhos demorem até 90 dias. Entre os fatos determinados estão tráfico de influência, emprego irregular de verbas públicas, advocacia administrativa, corrupção ativa e passiva, usurpação de função pública e crimes de responsabilidade.

“Não bastassem o ensino brasileiro estar enfrentando uma crise sem precedentes, a tentativa de ingerência política nos mecanismos de avaliação escolar e o discurso em direção à ideologização do conteúdo pedagógico, a situação se agrava mais ainda com esse amontoado de denúncias de desvio de recursos do FNDE”, diz Leila.