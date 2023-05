CPI ouve presidente de clube que denunciou a máfia das apostas

O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, será ouvido por deputados na próxima terça-feira. Ele foi o autor da denúncia que levou o Ministério Público de Goiás a desencadear um enorme esquema de fraude de resultados de jogos, em todo o país.

A CPI instalada na semana passada também vai ouvir o procurador-geral Cyro Terra Peres e o promotor Fernando Cesconetto, do MP goiano.

A desarticulação do esquema de manipulação de resultado que alcançou jogadores das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro começou quando um atleta do Vila Nova, que não conseguiu cumprir com o combinado com os golpistas, procurou o dirigente do clube. Bravo levou o relato ao Ministério Público.