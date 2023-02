CPI dos atos golpistas avança no DF e vai ouvir ex-auxiliar de Bolsonaro

Preso desde 14 de janeiro em Brasília, Anderson Torres, o ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, deve depor na CPI aberta pela Câmara Distrital para apurar os atos golpistas de 8 de janeiro e a tentativa frustrada de atentado terrorista no aeroporto de Brasília.

Torres caiu em desgraça por ter negligenciado o esquema de segurança em Brasília no dia dos ataques bolsonaristas aos prédios do Congresso, do STF e do Planalto. Desde que foi encarcerado, no entanto, sua situação se agravou em diferentes frentes.

Uma minuta de golpe foi encontrada em sua casa pela Polícia Federal. Seus atos enquanto ministro de Bolsonaro para sabotar operações contra garimpeiros em Roraima também surgiram em outra frente de investigação.

O depoimento de Torres na CPI distrital está marcado inicialmente para 9 de março, mas o preso precisará ser liberado por Alexandre de Moraes, do STF, para poder falar aos deputados. Torres já prestou depoimentos na PF e tem oferecido desafios aos investigadores da PF, já que não entregou seu celular nem colaborou com as investigações.

Além de marcar o depoimento do ex-ministro de Bolsonaro, os deputados quebraram os sigilos de Torres. Ele deve ser o terceiro personagem do governo do DF a depor na comissão. O primeiro será o ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública Fernando de Souza Oliveira.

Oliveira era imediato de Torres e atuava no dia dos ataques, já que o ex-ministro, então secretário de Segurança, tinha viajado para os Estados Unidos dois dias antes. O depoimento de Oliveira será em 2 de março.