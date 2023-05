CPI dos atos antidemocráticos no DF aprova convocação de Mauro Cid

Reunida na manhã desta quinta-feira, a CPI da Câmara Legislativa do Distrito Federal que investiga os atos antidemocráticos ocorridos em Brasília aprovou um requerimento para convocar o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que está preso desde o dia 3 de maio.

Ele foi convocado para prestar depoimento sobre fatos ocorridos nos dias 12 de dezembro do ano passado, data da diplomação de Lula e Geraldo Alckmin como presidente e vice eleitos, pelo TSE, quando houve quebra-quebra na região do prédio da PF em Brasília, e no dia 8 de janeiro deste ano, quando bolsonaristas invadiram as sedes dos Três Poderes.

O pedido foi apresentado pelo deputado Fábio Felix (PSOL) e aprovado com o voto dele e de outros três membros do colegiado, o presidente Chico Vigilante (PT), Hermeto (MDB) e Jaqueline Silva (sem partido). Os outros três integrantes da CPI não compareceram à reunião.

Os quatro também aprovaram o convite ao general Marco Edson Gonçalves Dias, ex-ministro-chefe do GSI no governo Lula, que deixou o cargo no último dia 19 de abril. A autoria do requerimento foi do deputado Hermeto.

Também nesta quinta, os integrantes da comissão aprovaram a requisição das cópias das fichas de registro daqueles que estiveram hospedados nos hotéis do Setor Hoteleiro Sul e Norte de Brasília, entre os dias 8 e 14 de dezembro de 2022.