CPI do MST já tem data para ouvir José Rainha

A Comissão Parlamentar de Inquérito que apura a atuação e financiadores do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra vai ouvir o ex-integrante do grupo e líder da Frente Nacional de Lutas, José Rainha, na primeira reunião após o recesso parlamentar, no dia 1º de agosto. A convocação do militante foi aprovada em 20 de junho.

A CPI faz nesta quarta a última reunião antes do recesso parlamentar para votar requerimentos. Um dos alvos é o ministro-chefe da Casa Civil de Lula. A convocação de Rui Costa seria apreciada na terça-feira, mas foi adiada e deve ser votada na volta do recesso.

A Comissão aprovou a convocação do ex-chefe do GSI, general Gonçalves Dias e pretende escutar outros três ministros em agosto. Além de Rui Costa, Carlos Fávaro (Agricultura) e Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário).

Nesta quarta, mais de 20 requerimentos foram votados em bloco. Entre eles, há o convite a autoridades de Segurança da Bahia. Deputados suspeitam omissão de forças de segurança contra grupos que militam pela reforma agrária, o que facilitaria invasões. Em abril, ao menos três fazendas foram ocupadas pelo MST no estado.

