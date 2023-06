CPI do MST deve votar convocação de José Rainha nesta terça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Nicholas Shores e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Ex-líder do Movimento Sem Terra e atual integrante da Frente Nacional de Lutas, José Rainha, é um dos nomes requisitados por deputados na CPI do MST. Quatro requerimentos que convocam sua presença na Câmara devem ser votados nesta terça.

Em março deste ano, Rainha foi preso em operação da Polícia Civil por supostamente extorquir moradores no Pontal de Paranapanema, no interior de São Paulo. A convocação do militante é um pedido dos deputados Kim Kataguiri (União-SP), Rodolfo Nogueira (PL-MS), Alfredo Gaspar (União-AL) e Evair Vieira de Melo (PP-ES).

O fundador e líder do MST, João Pedro Stédile, também é alvo de quatro requerimentos, incluindo um convite dos deputados petistas da Comissão. Stédile viajou com Lula para a China em meio a uma onda de ocupações ocorridas em abril.

Outro requerimento de Evair Vieira de Melo quer convocar o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, e o seu sucessor no governo da Bahia, Jerônimo Rodrigues. A solicitação quer esclarecer ações dos movimentos no estado. Nas primeiras reuniões da CPI, um acordo entre deputados determinou que as convocações a ministros serão convertidas em convites.