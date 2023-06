CPI da manipulação de resultados ouve Banco Central e Fazenda nesta terça

A CPI que apura a manipulação de resultados de futebol mira nesta terça-feira as movimentações financeiras das casas de apostas. As audiências, que iniciam às 14h, atendem a requerimentos do deputado Aureo Ribeiro (Solidariedade-RJ).

O parlamentar chegou a convidar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para explicar o envio de 2,7 bilhões de dólares para o exterior em apostas esportivas. O Chefe Adjunto do Departamento de Supervisão de Conduta do BC, Valdemir Fortes de Souza, irá representar Campos Neto.

O secretário especial do Ministério da Fazenda, José Francisco Manssur, também foi convidado e deve comparecer à Câmara. Ele estuda a regulamentação das casas de apostas no país.

A reunião ainda deve ouvir Wadih Damous, da Secretaria Nacional do Consumidor. Ele deve responder quais são as medidas tomadas pela Senacon para eventuais clientes das casas de apostas que se sentirem lesados.

Continua após a publicidade

Siga