Covid-19 ainda impacta produtividade das empresas, mostra pesquisa da CNI

O impacto da Covid-19 na produtividade do trabalhador ainda é grande em 2022. Levantamento da Confederação Nacional da Indústria e do Instituto FSB Pesquisa mostra que 65% dos brasileiros que tiveram a doença entre janeiro e março ficaram afastados do ambiente de trabalho. A maior parcela (47%) deixou de fazer suas atividades enquanto 18% adotaram o home office.

A maioria (68%) ficou afastada do trabalho por oito dias ou mais, sendo que 28% deixaram de ir trabalhar ou trabalharam de casa por mais de 15 dias.

A pesquisa da CNI sobre o comportamento da população no pós-pandemia foi realizada entre os dias 1 e 5 de abril de 2022. Ao todo, foram entrevistadas 2.015 pessoas com 16 anos ou mais em todos os estados do país e do Distrito Federal.