Courtney Summers lança suspense inspirado em macabro culto religioso

A best-seller canadense Courtney Summers, autora da premiada obra Sadie, acaba de lançar mais um livro no Brasil — e já tem data para visitar o país.

O Projeto, publicado pela Plataforma21, é baseado no caso Jonestown, culto religioso estadunidense que, na década de 1970, levou dezenas de seguidores à morte sob a liderança de Jim Jones, na Guiana.

Narrado alternadamente sob dois pontos de vista, o suspense de Summers tem como pilar o amor entre duas irmãs — a primogênita Bea e a caçula Lo. Após perder os pais em um grave acidente de carro, Bea se depara com Lo em coma e busca em Lev Warren, um carismático líder espiritual, um milagre para curar a irmã.

Por meio de uma narrativa tensa, com passagens entre presente e passado, a autora faz os leitores refletirem sobre os perigos de se acreditar em falsos líderes religiosos, principalmente os que apresentam grupos de autoajuda e prometem salvação em troca de fidelidade.

Para alegria dos fãs, a autora best-seller do The New York Times desembarca no Brasil para a Bienal do Livro de São Paulo, em 3 de julho. Ela também participará de uma sessão de autógrafos no estande da Plataforma21 no mesmo dia.

