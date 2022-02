Cotada para vice, Eliziane diz a Doria que ‘o Brasil precisa dele’

A senadora Eliziane Gama, do Cidadania do Maranhão, passou por São Paulo nesta segunda para conhecer as ações do governo de João Doria nas área de vacinação infantil e de proteção e valorização da mulher.

Cotada para vice do presidenciável do PSDB, Eliziane teve um particular com o tucano sobre os pontos que aproximam o PSDB e o Cidadania nessa fase de consolidação de alianças. Ao falar num evento do governo, a senadora rasgou elogios a Doria:

“O Doria vai ser de Brasília e do Brasil. São Paulo precisa do Senhor, mas o Brasil também precisa”, disse Eliziane, que ganhou destaque nacional por sua atuação na CPI da Pandemia.