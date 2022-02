Cotada para vice de Doria assume liderança da bancada feminina no Senado

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Cotada para ser vice na chapa de João Doria, a senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) assumiu nesta quarta-feira a liderança da bancada feminina no Senado.

Ela substitui Simone Tebet (MDB-MS), provável adversária do tucano nas eleições presidenciais, que liderou as senadoras no ano passado, quando a bancada foi criada.

Hoje, apenas 13 dos 81 senadores em exercício são mulheres. Como líder de uma bancada, Eliziane terá mais espaço nas discussões do Senado, podendo participar das reuniões de líderes, orientar votações e ter a preferência no uso da palavra.