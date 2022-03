Cortejado por Bolsonaro, Datena sairá ao Senado na chapa de Garcia em SP

Cortejado pelo presidente Jair Bolsonaro para disputar o Senado em São Paulo — com o objetivo de alavancar a candidatura do ministro Tarcísio de Freitas ao governo –, José Luiz Datena (União Brasil) já tem destino definido: ele seguirá na corrida a uma vaga no Congresso, mas pela chapa do vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB).

O anúncio da coligação foi feito nesta quinta pelos dirigentes tucanos Bruno Araújo (da Executiva nacional) e Marco Vinholi (presidente do diretório estadual) e por Luciano Bivar e Antonio Rueda, líderes do União Brasil.

“Nossos partidos compartilham dos mesmos princípios, conjugam os mesmos ideais e vamos trabalhar para que São Paulo e os paulistas estejam nas mãos competentes e sob o olhar humano de nossos candidatos”, diz trecho do comunicado.

Segundo os dirigentes, Garcia é um “líder experiente na gestão pública”, enquanto Datena possui a “indignação e a sensibilidade necessárias” para defender os interesses do estado no Senado.

Além de Bolsonaro e do União Brasil, o apresentador também chegou a ser sondado pelo pré-candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) e pelo presidente do PSD Gilberto Kassab.