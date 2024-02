Coronel preso pede que STF considere Moraes ‘incompetente’ no caso

A defesa do coronel Marcelo Câmara, preso por suposta participação em plano golpista, enviou um ofício a Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, em que pede a retirada de Alexandre de Moraes do caso e também quer “que seja reconhecida a incompetência” do ministro.

Para a defesa, há “flagrante impedimento” de Moraes “por ter interesse no deslinde processual”, afinal, Câmara foi preso por supostamente monitorar os passos do ministro do STF responsável por sua detenção.

“O julgador não pode ser a um só tempo juiz e interessado”, diz o documento.

Outro ofício enviado pela defesa de Câmara, esse para o próprio ministro Alexandre de Moraes, pede que as provas do processo sejam encaminhadas na íntegra aos advogados. Eles pedem todas as informações obtidas por quebras de sigilo bancário, fiscal, ou de dados telemáticos e de comunicação.