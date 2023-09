Coritiba participa de evento da ONU em Nova York

Pioneiro entre os clubes de futebol do país ao aderir em agosto do ano passado ao Pacto Global da ONU, o Coritiba vai participar do Leaders Summit, que ocorre na noite desta terça-feira, em Nova York.

O programa ‘’NIV – Nossa Identidade Verde”, desenvolvido no time paranaense, traz medidas ambientais responsáveis à gestão do clube. Potes de plásticos de uso único, canudos e sachês de condimentos são proibidos nos jogos do Couto Pereira e 90% do lixo produzido pelo clube é destinado a centros de reciclagem e compostagem.

O Coritiba foi convidado a participar do evento de desenvolvimento sustentável em junho, quando negociou parte do clube, que hoje é gerido no modelo de Sociedade Anônima de Futebol, por mais de 1 bilhão de reais,.

“Recebemos o convite do evento logo que a Treecorp assinou a aquisição da SAF e não houve dúvidas em marcar presença”, disse o CFO André Campestrini.

Continua após a publicidade

Publicidade

Siga