Coritiba lança atendimento por IA em parceria com empresa brasileira

Em parceria com a Somos Young, empresa especializada em relacionamento digital com o cliente, o Coritiba lançou uma ferramenta de inteligência artificial (IA) que fica à disposição para resolver as demandas da torcida 24 horas por dia, nos sete dias da semana.

A IA generativa passou por quatro meses de construção, durante os quais a Somos Young desenvolveu uma estrutura capaz de emular o atendimento humano, incluindo um estudo que resultou na escolha do nome de Pedro.

Por meio de um canal no WhatsApp e com uma linguagem simples, a ferramenta realiza a primeira etapa do atendimento aos torcedores que procuram detalhes sobre jogos, ingressos, programa de sócio e outras informações relacionadas ao clube.

“É um mecanismo que estará em constante evolução, sempre pensando na melhor experiência para os torcedores. É um projeto desafiador, mas que traz escala, personalização e segmentação no relacionamento para nossa torcida e com cada torcedor”, afirma Gustavo Pinho, gerente de Negócios e Produtos B2C do Coritiba.

Além de conseguir identificar áudios em diferentes dialetos, a máquina se adapta conforme é abastecida, oferecendo diversas possibilidades de resposta, incluindo consultas em sites de forma dinâmica. Qualquer torcedor, seja sócio ou não do Coritiba, consegue acessar a IA.

“Com essa tecnologia, fazemos com que cerca de 85% dos chamados sejam resolvidos sem a participação de um humano. Além disso, também detectamos, em uma pesquisa com usuários da nossa tecnologia, que mais de 91% das pessoas não percebem que estão sendo atendidas pela IA, dada a forma dinâmica em que ela é programada para atuar”, diz Sara Carsalade, cofundadora da Somos Young e responsável pela área de esportes da empresa.

O canal do Coritiba realiza, em média, 200 atendimentos em dias normais e mais de mil em dias de jogos.